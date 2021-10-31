«Брест» нанес поражение «Монако», Головин вышел на замену во втором тайме

«Брест» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции победил «Монако» со счетом 2:0.

Автором первого гола в составе хозяев стал Стив Мунье. Форвард отличился на 18-й минуте. Второй мяч забил Франк Онора (79).

Отметим, что российский хавбек «Монако» Александр Головин появился на поле на 58-й минуте. Он заменил Жеана Лукаса, но не отметился результативными действиями.

Добавим, что матч был приостановлен во втором тайме. Болельщики хозяев жгли файеры и бросали их на поле. Пауза в игре продлилась около двух минут.

«Брест» набрал девять очков и поднялся на 18-е место в турнирной таблице, «Монако» располагается на десятой строчке. Монегаски набрали 17 очков.