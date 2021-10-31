«Вест Хэм» обыграл на выезде «Астон Виллу», хозяева доигрывали матч вдесятером

Головин сборной очень нужен. Но не такой, какого мы увидели в Бресте…

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин восстановился после травмы, выйдя на замену в гостевом матче с «Брестом». Его команда проиграла аутсайдеру – 0:2.