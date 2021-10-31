«Вест Хэм» обыграл на выезде «Астон Виллу», хозяева доигрывали матч вдесятером

«Вест Хэм» в гостевом матче 10-го тура АПЛ победил «Астон Виллу» со счетом 4:1.
На гол хозяев от Олли Уоткинса (34-я минута) гости ответили точными ударами Бенджамина Джонсона (7), Деклана Райса (38), Пабло Форнальса (80) и Джаррода Боуэна (84).
Отметим, что «Астон Вилла» с 50-й минуты играла вдесятером. С поля был удален Эзри Конса.
Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич начал матч на скамейке запасных «Вест Хэма». На 91-й минуте он сменил Боуэна.
Таким образом, «молотобойцы» набрали 20 очков и занимают четвертое место в таблице чемпионата Англии. «Астон Вилла» располагается на 15-й строчке. »Львы» имеют в активе десять очков.