Романцев вступился за Рассказова

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев призывает прекратить обвинять Николая Рассказова в проблемах команды и покритиковал других защитников красно-белых.

«После «Лестера» главным виновником поражения «Спартака» объявили Рассказова. Но где тогда были остальные, позволившие противнику спокойно принять мяч и сделать передачу в ноги партнеру? Ведь атаковать соперника требуется в момент приема мяча, чтобы лишить его времени и пространства — это закон! И это давало бы возможность подстраховать Рассказова. Если же этого не происходит, то жди неприятностей. Можно долго говорить о неопытности Рассказова, но один, пусть даже самый тертый защитник, без поддержки партнеров чудес не сотворит. Так что не стреляйте в пианиста!» - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс»,

Добавим, что главный тренер «Спартака» Руй Витория перевел правого латтераля Рассказова в центр обороны при игре в пять защитников.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел 15 игр за красно-белых во всех турнирах, в которых отличился одной голевой передачей, получив при этом четыре желтые карточки.

Добавим, что Рассказов является воспитанником «Спартака» и выступает за основную команду с 2018 года.