Гол Зелиньского принес победу «Наполи» над «Салернитаной»

«Наполи» в домашнем матче 11-го тура серии А победил «Салернитану» со счетом 1:0.

Победу неаполитанцем принес гол Петра Зелиньского на 61-й минуте.

Добавим, что впоследствии главный арбитр показал по красной карточке футболисту каждой из команд. У «Салернитано» был удален Григорис Кастанос (68-я минута), а у «Наполи» - Калиду Кулибали (77).

Таким образом, неаполитанцы продолжают идти без поражений и, набрав 31 очко, возглавили турнирную таблицу, клуб из Салерно остался с семью очками на предпоследнем 19-м месте.

7 ноября «Салернитана» сыграет на выезде с «Лацио», а «Наполи» примет «Верону».