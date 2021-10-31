Андрей Аршавин: Надеюсь, что Дзюба и Семак разберутся, кто и где должен находиться

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал взаимоотношения форварда клуба Артема Дзюбы и наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

Напомним, что нападающий забил гол в матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1), а после этого что-то прокричал в сторону скамейке запасных, где находился главный тренер команды из Санкт-Петербурга.

«Надеюсь, что они не повлияют на отношения Сергея Богдановича с Артемом и они разберутся, кто и где должен находиться. Мне тоже не нравилось, когда я сидел на скамейке в «Зените» или «Арсенале». Мне тогда тоже было 31-32, в «Зените» я еще старше был. Главное слово должно оставаться за тренером», - заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Добавим, что нападающий забил 144-й мяч в чемпионатах России и стал лучшим бомбардиром в истории отечественного первенства.