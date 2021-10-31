Иванов - о Прядкине: Он многое сделал для нашего футбола, нельзя его опыт выкинуть на улицу

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о своем отношении к формату проведения чемпионата РПЛ и к экс-главе организации Сергею Прядкину.

«Возвращение на формат «весна-осень»? Ничего не изменится. Зачем это? Я спорил раньше с Ефремовым, что не надо переходить на нынешний формат. Но сейчас я понимаю, что разницы нет. Календарь же раздвинут все равно. Я считаю, что Прядкин многое сделал для нашего футбола. Он проработал 13 лет, всякое сделал полезное. Нельзя его опыт выкинуть на улицу», — цитирует «Спорт-Экспресс» руководителя екатеринбургского клуба.

Добавим, что 5 октября Прядкин подал в отставку с поста. Ашот Хачатурянц, возглавляющий судейский комитет РФС, занял его место и пока будет совмещать две должности.