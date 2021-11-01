Месси рассказал о возможности возвращения в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, сможет ли он вернуться в «Барселону» в ближайшее время, где он провел большую часть карьеры.

«Вернусь ли я в Барселону?» Да, я всегда говорил, что хочу помочь клубу. Я хотел бы когда-нибудь стать техническим секретарем. Не знаю, будет ли это в «Барселоне» или нет. Или будет иначе. Если есть возможность, я хотел бы еще раз внести свой вклад в то, что я могу, потому что это клуб, который я люблю, и я хотел бы, чтобы он оставался хорошим, продолжал расти и оставаться одним из лучших в мир », - цитирует слова Месси Sport.es.

Напомним, в летнее трансферное окно Месси перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» на правах свободного агента. За пять матчей во французской Лиге 1 Месси так и не смог набрать результативных действий. За три матча в Лиге чемпионов нового сезона на счету аргентинца три забитых мяча.