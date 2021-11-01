«Ливерпуль» вслед за «Арсеналом» может подписать Йовича

«Ливерпуль» может подписать нападающего сборной Сербии и мадридского «Реала» Луку Йовича. Ранее этим же игроком интересовался лондонский «Арсенал».

Об этом сообщает Fichages.net.

Йовичу приходится нелегко в «Реале». Нападающий забил всего два гола в 38 матчах с момента переезда из «Айнтрахта» за 63 миллиона евро в 2019 году.

В прошлом году нападающий провел вторую половину сезона в аренде в «Айнтрахте», пытаясь возродить свою карьеру. Сербский нападающий забил 4 мяча в 18 матчах, два из которых забил в своем дебютном матче с «Шальке».