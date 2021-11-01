Фанаты «Гремио» сломали оборудование VAR после отмененного гола в игре с «Палмейрасом»

В матче 29-го тура чемпионата Бразилии «Гремио» принимал «Палмейрас» в Порту-Алегри. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу гостей, однако на 86-й минуте видеоарбитры отменили гол хозяев из-за офсайда.

Домашние болельщики после игры выбежали на поле и начали ломать оборудование для системы VAR. При этом футболисты клуба спрятались в помещении под трибунами.

После этого поражения «Гремио» остался на предпоследнем 19-м месте турнирной таблицы с 26-ю очками. «Палмейрас» идет на втором месте, имея в активе 52 балла. Отставание от лидирующего «Атлетико Минейро» составляет шесть очков.