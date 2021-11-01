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01 ноября 09:29
автор: Александр Бойченко

Кассьерра стал автором самого быстрого гола «Сочи» в РПЛ

Футболист забил мяч спустя 108 секунд после стартового свистка.

Нападающий «Сочи» Матео Кассьерра забил гол в матче 13-го тура РПЛ против тульского «Арсенала». Встреча состоялась 31 октября в Туле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Кассьерра забил 108 секунд после стартового свистка. По данным Opta, 24-летний колумбиец забил самый быстрый гол в этом сезоне в РПЛ и самый быстрый гол «Сочи» за всю историю выступлений в чемпионате России.

«Сочи» поднялся на третью строчку турнирной таблицы после матча с «Арсеналом». У подопечных Владимира Федотова 24 очка.

В следующем туре «Сочи» примет на своем поле ЦСКА.

источник: Opta
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