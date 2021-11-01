Дэвид Алаба - о сравнении с Рамосом: Мы с Серхио разные типы игроков

Защитник «Реал Мадрид» Дэвид Алаба высказался о сравнениях с легендой клуба Серхио Рамосом, который провел в клубе 16 лет, прежде чем перейти в «ПСЖ».

«Я приехал в «Реал Мадрид», чтобы написать свою историю и показать свою игру. Время от времени меня сравнивают с Серхио Рамосом, который провел в клубе 16 лет, но меня это особо не беспокоит. мы представляем разные типы игроков, которых сложно сравнивать друг с другом , - цитирует Алабу Goal со ссылкой на Kicker.

Напомним, 28-летний Алаба выступал за первый состав «Баварии» с 2010 года. В минувшей компании он провел 45 матчей, забил два гола и отдал семь голевых передач.