Ринат Билялетдинов: Игра ЦСКА и «Рубина» была ничейной до первого гола

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что матч с ЦСКА был ничейным, пока одна из команд не забила гол. В итоге это сделали подопечные Леонида Слуцкого в компенсированное время (1:0).

«Матч ожидаемо получился вязким, так как обе команды умеют играть надежно, но при этом в последнее время испытывали проблемы в атаке, — приводят слова Билялетдинова «Известия». — Игра была ничейной до первого гола. Кто забьет первым, тот и победит. В итоге это сделали казанцы, а поскольку отличились они на последних минутах матча, у ЦСКА не было шансов спастись».

Победу подопечным Леонида Слуцкого принес забитый мяч хавбека Михаила Костюкова на 91-й минуте.

Таким образом, ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Рубин» с 19 очками поднялся на седьмую строчку.

6 ноября армейцы сыграют на выезде против «Сочи», а казанский клуб днем позже в гостях встретятся с «Ростовом».