Нападающий «Сент-Этьена» Хазри забил гол с 68 метров. Это новый рекорд Лиги 1 (фото)

Нападающий «Сент-Этьена» Вахби Захри в матче 12-го тура Лиги 1 с «Мецом» (1:1) отличился ударом со своей половины поля. На 16-й минуте Захри выхватил мяч из своей штрафной площади, немного пробежал и ударил, заметив, что вратарь соперника вышел из ворот. В результате мяч залетел в ворота.

Отметим, что гол был забит с 68 метров, что является новым рекордом французской Лиги 1.

Сам матч с «Мецом» завершился со счетом 1:1. По итогам матча «Сент-Этьен» продолжает занимать последнее место в таблице, имея в активе всего шесть очков. На счету «Меца» 19 строчка и на один балл больше.