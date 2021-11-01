Конте готов возглавить «Тоттенхэм в случае, если зимой будут гарантированно несколько приобретений

Итальянский специалист Антонио Конте озвучил условия «Тоттенхэму» для подписания с ним контракта. Так, одним из пунктов значится гарантированные приобретения футболистов в зимнее трансферное окно.

По данным Николо Скира, 52-летний тренер просит у лондонского клуба трехлетний контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год с гарантией 3-4 приобретений в течение зимнего трансферного окна.

Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонская команда выиграла чемпионат Англии и стала обладателем национального Кубка. Последним клубом итальянца стал «Интер», выигравший в прошлом сезоне чемпионат Италии.

В текущем сезоне «шпоры» под руководством Эшпириу Санту располагаются на восьмом месте с 15 баллами в активе. В прошлом туре «Тоттенхэм» разгромно проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3. Ранее «красные дьяволы» уступили в чемпионате «Ливерпулю» 0:5.