Отец Агаларова заявил, что раньше зимы футболист не будет рассматривать предложения

Отец Гамида Агаларова оценил игру своего сына в «Уфе» и заодно сказал, когда футболист будет рассматривать предложения клубов о контракте.

«Не первый год нахожусь в футболе, поэтому много в своей жизни повидал контрактов. И в каждом из них есть пункт о неразглашении информации. Наступит зимний период, тогда и будем думать о предложениях по карьере. Мысли есть», - приводит слова Агаларова-старшего «Матч ТВ».

«Уфа» после матча с «Ахматом» набрала три очка и переместилась на 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 баллов.

Следующий матч уфимцы проведут против тульского «Арсенала» 6 ноября.