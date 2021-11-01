Лионель Месси: Я делал все возможное, чтобы остаться в «Барселоне»

Нападающий «ПСЖ» Лео Месси рассказал о подробностях в возможном продлении контракта с «Барселоной». По словам аргентинца, ему не предлагали играть бесплатно за сине-гранатовых и слова, которые сказал президент клуба, неуместны.

«Я изо всех сил старался остаться в команде, но меня никогда не просили играть бесплатно. Меня попросили снизить зарплату на пятьдесят процентов, и я без проблем согласился. Мы были готовы и дальше помогать клубу, и моим желанием и желанием моей семьи было остаться в Барселоне.

Никто не просил меня играть бесплатно, но в то же время мне кажется, что слова, которые сказал президент Лапорта, неуместны», - приводит слова Месси Sport.es.

Напомним, в летнее трансферное окно Месси перебрался из «Барселоны» в «ПСЖ» на правах свободного агента. За пять матчей во французской Лиге 1 Месси так и не смог набрать результативных действий. За три матча в Лиге чемпионов нового сезона на счету аргентинца три забитых мяча.