Жоржиньо - о потере очков конкурентов: Нам нужно стараться побеждать в каждой игре

Полузащитник «Челси» Жоржиньо отреагировал на потерю очков «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в 10-м туре чемпионата Англии.

«Мы должны быть сосредоточены на себе и не обращать внимания на результаты наших соперников», - цитирует Жоржиньо официальный сайт лондонского клуба. - Нам нужно продолжать работать и совершенствоваться, а по окончании сезона посмотрим на результат. Нам нужно стараться выигрывать в каждой игре».

По истечении десяти туров «Челси» идет в лидерах чемпионата Англии (25 очков). В активе «Ливерпуля» 22 балла, у подопечных Хосепа Гвардиолы 20 очков.

В прошлом туре «мерсисайдцы» сыграли вничью с «Брайтоном» (2:2), а «Манчестер Сити» уступил на «Этихад» «Кристал Пэлас» (0:2).