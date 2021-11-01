«Тоттенхэм» отправил в отставку Эшпириту Санту

Английский «Тоттенхэм» объявил об увольнении португальского специалиста Нуно Эшпириту Санту с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Португальский специалист возглавил «шпоры» 1 июля 2021 года. За это время он провел во главе команды 17 матчей, в которых одержал девять побед, потерпел семь поражений и один раз сыграл вничью. В текущем сезоне АПЛ «Тоттенхэм» располагается на восьмой позиции с 15 очками.

Вероятным новым тренером «шпор» СМИ называют Антонио Конте, который ранее возглавлял «Интер».

Конте тренировал «Челси» с 2016 по 2018 год. Под его руководством лондонская команда выиграла чемпионат Англии и стала обладателем национального Кубка. Последним клубом итальянца стал «Интер», выигравший в прошлом сезоне чемпионат Италии.