Вингер тульского «Арсенала» Хлусевич перейдет в «Спартак» с нового года

ФК «Спартак» и тульский «Арсенал» договорились о трансфере полузащитника Даниила Хлусевича.

Контракт игрока с красно-белыми вступит в силу 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона 2025/26.

Хлусевич играет за тульский клуб с 2018 года. Сыграл 48 играл за дубль и 49 матчей за основной состав «Арсенала». В составе молодежной команды он забил 16 голов и сделал 15 результативных передач. Он забил семь раз за первую команду и сделал пять результативных передач. В том числе забивал дважды «Спартаку».