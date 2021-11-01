Карпин объявил итоговый состав сборной России на матчи с Хорватией и Кипром

Без Дзюбы и Глушакова, но с Мостовым и Сергеевым. Карпин не удивил, но вопросы остаются

Валерий Карпин объявил расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией, которые состоятся 11 и 14 ноября соответственно в Санкт-Петербурге и Сплите.