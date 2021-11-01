Кафанов: К матчу с Кипром определим трех вратарей, которые будут готовиться к заключительным играм

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов дам комментарий по поводу итогового списка голкиперов, которые были вызваны на матчи с Хорватией и Кипром.

В финальный состав вошли Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов (»Краснодар»), Никита Хайкин (»Буде-Глимт») и Илья Лантратов (»Химки»).

«В итоговом списке четверо вратарей - Сослан Джанаев не сможет принять участие в подготовительном сборе из-за травмы. И уже к матчу с Кипром мы определимся с тройкой вратарей, которые будут готовиться к финальным играм отборочного цикла», - цитирует Кафанова пресс-служба РФС.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит). В турнирной таблице сборная идет на первом месте с 19 баллами, Хорватия отстает на два очка.