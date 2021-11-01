Лионель Месси: Смогу ли я выиграть седьмой «Золотой мяч»? Не думаю, если честно

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси оценил свои шансы заполучить седьмой Золотой мяч в карьере.

«Смогу ли я выиграть седьмой «Золотой мяч»? Не думаю, если честно. Мой самый большой приз - это то, чего мне удалось добиться в сборной. После долгих лет борьбы за его получение, это было лучшее, чего бы это ни стоило.

Если я получу «Золотой мяч», это будет невероятно. Седьмой «Золотой мяч» был бы безумием. Ну а если нет, ничего страшного. Я уже достиг одной из своих важнейших целей», - сказал аргентинец Sport.es.

Напомним, Месси входит в шорт-лист претендентов на получение престижной награды в 2021 году. В текущем календарном году Месси идет на третьем месте в списке лучших бомбардиров с 28-ю мячами. Лидер по этому показателю - Роберт Левандовски (»Бавария») - 43 гола.