Президент «Урала» - об Адамове: Думаю, он посильнее некоторых наших защитников

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал причину отсутствия Арсена Адамова в окончательном списке сборной России, а также заявил, что он посильнее некоторых защитников национальной команды.

«Человек простыл немного. Вчера тренеры приехали его смотреть, а его не было из-за болезни. Адамов готов играть в сборной, думаю, что он посильнее некоторых наших защитников. Но это тренерское решение, я наоборот доволен, что он здесь выздоровеет, простуда, и поедет с нами на сборы, будет готовиться к заключительным матчам первого круга», - передает слова Иванова «СЭ».

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит). В турнирной таблице сборная идет на первом месте с 19 баллами, Хорватия отстает на два очка.