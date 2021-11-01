Карпин назвал причину отсутствия Дзюбы в сборной и прокомментировал вызов Головина

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему в сборную не был вызван нападающий «Зенита» Артем Дзюба, а также прокомментировал вызов Головина, который в октябре был вынужден оправляться от травмы.

– Рассматривали вариант довызова Дзюбы? Нет. Он в прошлый раз, когда мы на него надеялись, сказал, что не готов, поэтому больше не рассматриваем. И пока не будем.

В каком состоянии Головин? Мы общались. Александр набирает форму. Возможно он сейчас не в самых лучших кондициях после травмы. Но он вышел вчера и посыл от тренера был такой что в следующих матчах не будет участвовать. Футболистами такого уровня мы не можем разбрасываться.

Карпин также заявил, что у Смолова был ложно-положительный тест на коронавирус:

- Это был ложно положительный тест. Ему сделали еще один отрицательный тест. Не думаю, что с ним будут какие-то проблемы.