Отец Агаларова - о невызове в сборную сына: Надо забивать еще больше

Отец Гамида Агаларова прокомментировал на непопадание сына в финальную заявку сборной на ноябрьские матчи отборочного цикла к ЧМ-2022 со сборными Кипра и Хорватии.

«Я ещё вчера говорил, что мы будем готовы к любому развитию событий: попал бы Гамид в основной состав или нет. Сейчас Гамид готовится к игре против «Арсенала» 6 числа. Другие нападающие, которые вызваны забивают меньше? Значит Гамиду надо забивать ещё больше. Будем тренироваться и работать», - приводит слова отца Агаларова «Чемпионат».

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит). В турнирной таблице сборная идет на первом месте с 19 баллами, Хорватия отстает на два очка.