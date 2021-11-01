Карпин - про Миранчука, Ахметова и Зобнина: Я вызвал в сборную самых опытных

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил вызов в сборную Романа Зобнина, Ильзата Ахметова и Алексея Миранчука.

– Почему взяли Зобнина и Ахметова? Вызываем тех, кто имеет опыт выступления под давлением в сборной России. Поэтому вызвали Зобнина и Ахметова.

Какое сейчас моральное состояние у Миранчука? Как любому футболисту, ему хочется играть. Пока он играет не так много. Психологическое состояние у него не самое лучшее, исходя из этого. Но в сборную он приезжает с большим желанием, и хочет получить какие-то минуты на поле, – сказал Карпин на пресс-конференции.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит). В турнирной таблице сборная идет на первом месте с 19 баллами, Хорватия отстает на два очка.