Колосков - о невызове Агаларова: Одно дело играть в «Уфе», другое - в сборной

Почетный президент РФС Вечеслав Колосков высказался на предмет того, что Агаларов не был вызван в окончательный список сборной России на ноябрьские матчи квалификации к ЧМ-2022.

«У нас Агаларов — это Месси или Роналду, что ли? Он был в сборной команды, с ним познакомились. И что, если он сейчас лучший бомбардир? Одно дело играть в «Уфе», а другое дело играть за сборную. Никаких удивлений меня нет. Они же оценивают в комплексе того или иного игрока», - передает слова Колоскова «СЭ».

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит). В турнирной таблице сборная идет на первом месте с 19 баллами, Хорватия отстает на два очка.