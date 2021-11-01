Карпин раскрыл, как наказали человека, который слил видео сборной в раздевалке с песней «Валера»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как именно наказали человека, который отправил в общий доступ видео с песней «Валера» после матча со Словенией (2:1).

– Разобрались. Виновные наказаны. Как? В угол поставили, – сказал Карпин на пресс-конференции.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит). В турнирной таблице сборная идет на первом месте с 19 баллами, Хорватия отстает на два очка.