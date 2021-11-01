Карпин высказался насчет посещаемости на матче сборной России против Кипра

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался относительно посещаемости сборной России на матч против Кипра. Игра пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск.

– Я очень сильно переживал, когда началась ситуация с локдауном. Рад, что допустят 30 процентов зрителей. Хотел бы видеть как можно больше болельщиков на стадионе, чтобы они смогли по максимуму нас поддержать, – передает слова Карпина «Советский спорт».

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00 (мск), Сплит). В турнирной таблице сборная идет на первом месте с 19 баллами, Хорватия отстает на два очка.