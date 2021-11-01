Терюшков прокомментировал отсутствие Глушакова в окончательном списке сборной России

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на непопадание полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в финальный список сборной России на ноябрьские матчи против Кипра и Хорватии.

«Конечно, очень обидно, что Глушаков не попал в окончательный список сборной. Но с учетом того, что команде предстоят две очень важные игры, и надо быть готовым к ним на все 120 процентов, Карпин принял верное решение.

Безусловно, я верю, что мы его еще увидим в основе сборной. С такой самоотдачей и квалификацией тяжело остаться незамеченным», — сказал Терюшков Sport24.

Напомним, Глушаков получал приглашение на матчи сборной в октябре, однако не смог участвовать в играх из-за травмы. Полузащитник «Химок» ранее вошел в расширенный список на поединки против Кипра и Хорватии.

В текущем сезоне Глушаков забил шесть мячей в 11 играх РПЛ.