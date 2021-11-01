У всех ноябрь, а у нас бонусябрь

БК TENNISI bet регулярно удивляет яркими акциями и фишками. Чего стоит только история с «Самым живым кэшбэком», когда в личные кабинеты игроков поместили целую линейку персонажей, которых можно растить и прокачивать подобно тамагочи.

Теперь БК TENNISI bet берет и отменяет ноябрь, запуская вместо него бонусябрь. Каждый день на сайте и в мобильном приложении БК TENNISI bet будет давать задания, выполнение которых позволит игрокам получать прибавку на бонусный счет.

Бонусябрь продлится с 1 по 30 ноября. Следите за новостями на сайте БК TENNISI bet и в мобильном приложении.

Регистрация в TENNISI bet по ссылке.