Роман Терюшков: Уверен, что Лантратов станет основным вратарем сборной

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отреагировал на вызов голкипера «Химок» Ильи Лантратова в сборную России на матчи против Кипра и Хорватии. Ранее 25-летний вратарь не вызывался в национальную команду.

«Лантратов показывает стабильную игру и прогрессирует от тура к туру на протяжении двух сезонов. Уверен, в ближайшее время Илья станет основным голкипером сборной. Для вратаря 25 лет — самая молодость, это самый расцвет сил, поэтому у него все впереди.

Думаю, он попадет в тройку голкиперов в ближайших двух играх, но вряд ли сыграет в старте. А вот преддверии матчей чемпионата мира и в товарищеских играх тренерский штаб будет ему доверять, мне кажется», - приводит слова Терюшкова Sport24.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 (мск), Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00 (мск), Сплит). В турнирной таблице сборная идет на первом месте с 19 баллами, Хорватия отстает на два очка.