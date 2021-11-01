Оздоев хочет уйти из «Зенита» свободным агентом

Хавбек «Зенита» Магомед Оздоев принял решение уйти из клуб.

По информации Sport24.ru, 28-летний футболист не собирается продлевать контракт с «сине-бело-голубыми». Действующее соглашение между «Зенитом» и Оздоевым теряет свою силу летом 2022 года.

Отмечается, что с декабря Магомед может подписать предварительное соглашение с любой командой. Летом хавбек может покинуть петербургский клуб на правах свободного агента. Магомед планирует воспользоваться этой опцией в контракте.

В СМИ сообщается, что Оздоевым интересуются «Спартак», «Динамо» «Краснодар», а также команды из чемпионатов Германии и Турции.

Добавим, что хавбек выступает за «Зенит» с 2018 года. В текущем сезоне Магомед провел на поле лишь девять минут в матче первого тура РПЛ с «Химками».