Лантратов назвал вызов в сборную России авансом тренерского штаба

Вратарь «Химок» Илья Лантратов прокомментировал попадание в список игроков, которые вызваны на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Напомним, что 1 ноября главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин объявил итоговый состав команды на матчи отборочного цикла с Кипром (11 ноября) и Хорватией (14 ноября).

«Не сказал бы, что меня переполняют эмоции, но это безусловно радостное событие. В свою очередь хочу поблагодарить партнеров по «Химкам», которые надежно действуют и помогают защищать ворота. Понимаю, что этот вызов — аванс со стороны тренерского штаба сборной России. Впереди - еще очень много работы», — цитирует голкипера «Чемпионат».

Добавим, что в список кроме Лантратова попали следующие вратари: Маринато Гильерме, Матвей Сафонов и Никита Хайкин. К матчу с Кипром тренерский штаб определит трех голкиперов, которые будут готовиться к заключительным играм