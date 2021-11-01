Дасаев объяснил, почему Сафонов будет основным голкипером сборной России в ноябрьских матчах

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дасаев считает, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов попадет в основной состав сборной России в ноябрьских матчах отборочного раунда ЧМ-2022.

Напомним, что 1 ноября главный тренер национальной команды Валерий Карпин объявил итоговый состав команды на матчи отборочного цикла с Кипром (11-го числа, Санкт-Петербург) и Хорватией (15-го, Сплит).

«Думаю, что Сафонов будет основным вратарем, как и в последние две игры, он неплохо сыграл. Я думаю, что в целом он сейчас увереннее выглядит, чем Гилерме. Что касается Лантратова, то я думаю, что его взяли для проверки, посмотреть на него», - приводит слова специалиста ТАСС.

Добавим, что в список кроме Лантратова попали следующие вратари: Маринато Гильерме, Матвей Сафонов и Никита Хайкин. К матчу с Кипром тренерский штаб определит трех голкиперов, которые будут готовиться к заключительным играм.