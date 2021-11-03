Рассказов может не сыграть с «Лестером» в четвертом туре Лиги Европы

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может не сыграть с английским «Лестором» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Рассказов начал тренировку отдельно – у него небольшой ушиб. Вопрос о его участии в матче будет решен в день игры», - приводит «Чемпионат» слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова.

Напомним, что встреча состоится 4 ноября в Москве. Команды занимают третье и четвертое место в группе С, у «Лестера» четыре очка после трех матчей, а у «Спартака» - три.