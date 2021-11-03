«Милан» и «Порту» разошлись миром в матче Лиги чемпионов

«Милан» в домашнем матче четвертого тура Лини чемпионов сыграл вничью с «Порту» со счетом 1:1.

На гол полузащитника португальского клуба Луиса Диаса (6-я минута) итальянская команда ответила атакой, в результате которой защитник Шансель Мбемба отправил мяч в свои ворота (61).

Таким образом, «Порту» набрал пять очков и поднялся на второе место в группе В, «россонери» набрали первое очко в текущем сезоне Лиги чемпионов и продолжают быть аутсайдером квартета.

В следующем туре 24 ноября «Милан» сыграет на выезде против «Атлетико», а «Порту» - в гостях с «Ливерпулем».

Лига чемпионов