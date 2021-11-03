«Зенит» не обсуждал с Ракицким новый контракт

Вадим Шаблий, агент защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, рассказал о том, планирует ли клуб продлить контракт с его клиентом.

«Мы не обсуждали с «Зенитом» вопрос продления контракта и ухода, но открыты к любым предложениям. Сейчас Ярославом активно интересуются и российские, и зарубежные клубы. Есть уже три хороших предложения», - приводит слова Шаблия Sport24.ru.

В текущем сезоне 32-летний футболист сыграл в 16 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами.