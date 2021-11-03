«Боруссия Д» - «Аякс»: Два спорных решения Оливера спровоцировали удаление и пенальти в матче

3 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» проходит матч четвертого тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и амстердамским «Аяксом». После первого тайма счет 1:0 в пользу «шмелей».

На 29-й минуте главный арбитр матча Майкл Оливер удалил защитника хозяев Матса Хуммельса. Игрок сыграл в подкате и зацепил ногу игрока «Аякса» Антони. На взгляд рефери, это послужило поводом для красной карточки.

На 36-й минуте полузащитник «Дортмунда» Джон Беллингем упал в штрафной соперника, зацепившись об свою же ногу. После совещания с видеоассистентами и просмотра видеоповтора Оливер назначил одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Марко Ройс.

Первая игра между этими командами завершилась разгромной победой подопечных Эрика тен Хаага со счетом 4:1.