Варан пропустит до четырех недель из-за травмы в матче с «Аталантой»

Защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан не примет участия в ноябрьских матчах национальной команды из-за травмы подколенного сухожилия. Игрок получил повреждение в матче четвертого тура Лиги чемпионов с «Аталантой» (2:2).

Об этом сообщает L'Equipe.

На восстановление защитника уйдет три-четыре недели. Таким образом, Варан не сможет сыграть за сборную Франции в отборочных матчах ЧМ-2022 с Казахстаном (13 ноября) и Финляндией (16 ноября), а также пропустит следующие встречи «Манчестер Юнайтед». Ожидается, что француз вернется на поле для матча чемпионата Англии против «Арсенала» 30 ноября.

В текущем сезоне АПЛ Варан сыграл в шести встречах и отметился голевой передачей.