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«Ливерпуль» одержал вторую победу над «Атлетико» на групповом этапе
04 ноября 00:53
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК «Ливерпуль»

«Ливерпуль» одержал вторую победу над «Атлетико» на групповом этапе

Встреча четвертого тура Лиги чемпионов проходила на «Энфилде».

3 ноября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходил матч четвертого тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико Мадрид». Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в этом матче был забит на 13-й минуте усилиями Диего Жоты с передачи Трента-Арнольда. Спустя семь минут хозяева удвоили преимущество - это сделал Садио Мане (21) с передачи того же Арнольда. В середине первого тайма (36) был удален защитник гостей Филипе за грубую игру.

Таким образом, «Ливерпуль» одержал вторую победу над «Атлетико» на групповом этапе. Ранее на «Ванда Метрополитано» «мерсисайдцы» выиграли со счетом 3:2.

После четырех туров в активе подопечных Юргена Клоппа 12 очков и первое место в группе. «Атлетико» идет на третьем месте с четырьмя баллами.

В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Порту» дома, а «Атлетико» встретится с «Миланом» на выезде. Матчи пройдут 24 ноября.

Лига чемпионов
Группа B
4-й тур

«Ливерпуль» (Ливерпуль» - «Атлетико» (Мадрид) 2:0

Голы: Жота 13, Мане 21

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд (Филлипс, 90), Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 78), Фабиньо (Тиаго Алькантара, 60), Салах, Мане (Фирмино, 46; Ориги, 78), Диогу Жота.

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо, Карраско (Врсалько, 69), Коке (Матеус Кунья, 69), де Пауль, Суарес (Эррера, 59), Корреа (Серрано, 75), Жоау Феликс (Лоди, 59).

Предупреждения:

Эрмосо (8), Мане (15), Суарес (38), Коке (38), Жоау Феликс (52), Диогу Жота (85), Матип (90).

Удаление:

Фелипе (36).

источник: «Советский спорт»
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