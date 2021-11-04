3 ноября на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходил матч четвертого тура Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико Мадрид». Противостояние завершилось со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол в этом матче был забит на 13-й минуте усилиями Диего Жоты с передачи Трента-Арнольда. Спустя семь минут хозяева удвоили преимущество - это сделал Садио Мане (21) с передачи того же Арнольда. В середине первого тайма (36) был удален защитник гостей Филипе за грубую игру.

Таким образом, «Ливерпуль» одержал вторую победу над «Атлетико» на групповом этапе. Ранее на «Ванда Метрополитано» «мерсисайдцы» выиграли со счетом 3:2.

После четырех туров в активе подопечных Юргена Клоппа 12 очков и первое место в группе. «Атлетико» идет на третьем месте с четырьмя баллами.

В следующем матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Порту» дома, а «Атлетико» встретится с «Миланом» на выезде. Матчи пройдут 24 ноября.