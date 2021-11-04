«Аякс» одержал волевую победу над «Боруссией» в Лиге чемпионов в гостях

3 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и амстердамским «Аяксом». Счет в матче 3:1 в пользу гостей.

На 29-й минуте главный арбитр матча Майкл Оливер удалил защитника хозяев Матса Хуммельса. Игрок сыграл в подкате и зацепил ногу игрока «Аякса» Антони. На взгляд рефери, это послужило поводом для красной карточки.

На 36-й минуте полузащитник «Дортмунда» Джон Беллингем упал в штрафной соперника, зацепившись об свою же ногу. После совещания с видеоассистентами и просмотра видеоповтора Оливер назначил одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Марко Ройс.

На 72-й минуте Душан Тадич забил первый гол в составе «аяксидов». Спустя девять отличился Себастьян Аллер (83), для которого это был седьмой гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В концовке второго тайма (93) Дэви Классен забил третий мяч амстердамского клуба.

Первая игра между этими командами завершилась разгромной победой подопечных Эрика тен Хаага со счетом 4:1.