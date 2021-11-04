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«Аякс» одержал волевую победу над «Боруссией» в Лиге чемпионов в гостях
04 ноября 00:53
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК «Аякс»

«Аякс» одержал волевую победу над «Боруссией» в Лиге чемпионов в гостях

Матч проходил на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

3 ноября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» прошел матч четвертого тура Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и амстердамским «Аяксом». Счет в матче 3:1 в пользу гостей.

На 29-й минуте главный арбитр матча Майкл Оливер удалил защитника хозяев Матса Хуммельса. Игрок сыграл в подкате и зацепил ногу игрока «Аякса» Антони. На взгляд рефери, это послужило поводом для красной карточки.

На 36-й минуте полузащитник «Дортмунда» Джон Беллингем упал в штрафной соперника, зацепившись об свою же ногу. После совещания с видеоассистентами и просмотра видеоповтора Оливер назначил одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Марко Ройс.

На 72-й минуте Душан Тадич забил первый гол в составе «аяксидов». Спустя девять отличился Себастьян Аллер (83), для которого это был седьмой гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В концовке второго тайма (93) Дэви Классен забил третий мяч амстердамского клуба.

Первая игра между этими командами завершилась разгромной победой подопечных Эрика тен Хаага со счетом 4:1.

Таким образом, «Аякс» во второй раз выиграл «шмелей» на групповом этапе и набрал максимальные 12 очков в турнирной таблице, возглавляя свой квартет. «Боруссия» осталась на втором месте с шестью баллами.

Следующий матч в рамках Лиги чемпионов «Аякс» сыграет против «Бешикташа» в Турции, а «Боруссия» отправится в Португалию для встречи со «Спортингом».

В параллельном матче этой же группы «Спортинг» разгромил турецкий «Бешикташ» со счетом 4:0. Голы забили Педру Гонсалвеш (31-я и 38-я минуты), Паулиньо (41) и Сарабия (56).

Лига чемпионов
4-й тур, группа C

«Боруссия» (Дортмунд) - «Аякс» (Амстердам) 1:3

Голы: Ройс 37 (П), - Тадич 72, Халлер 83, Классен 93

«Боруссия Д»: Кобель, Менье, Хуммельс, Аканджи, Вольф (Пасслак, 58), Витцель, Брандт, Беллингем, Азар (Понграчич, 34), Ройс (Кнауфф, 76), Тиггес (Мален, 76).

«Аякс»: Пасвеер, Мазрауи, Мартинес, Тимбер, Блинд, Альварес (Классен, 46), Гравенберх, Тадич, Бергейс (Кудус, 67), Аллер, Антони.

Предупреждения:

Альварес (39), Кнауфф (78).

Удаление:

Хуммельс (29).

источник: «Советский спорт»
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