Моуриньо напомнил, что «Роме» не дали перебить пенальти, когда игроки «Ювентуса» вбежали в штрафную

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отметил, что судьи четче следят за нарушениями правил во время исполнения пенальти, когда это больше выгодно «Ювентусу».

Португальский тренер сравнил два эпизода. Матч «Ювентуса» с «Ромой» (1:0) в рамках серии А и игру туринского клуба против «Зенита» (4:2) в Лиге чемпионов.

В обоих случаях игроки исполняющие пенальти не смогли сначала забить гол, но когда вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны отразил удар Жордена Верету при том, что полевые футболисты туринской команды раньше времени вбежали в штрафную площадь, «Роме» не дали перебить пенальти.

Напомним, что в игре четвертого тура Лиги чемпионов «Ювентус» - «Зенит» форвад итальянского клуба Пауло Дибала не попал в ворота, исполняя пенальти, но ему дали его перебить из-за того, что несколько футболистов «Зенита» раньше времени вошли в штрафную.

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«Догадайтесь, какой удар перебили», - написал в сообщении к прикрепленным фотографиям Моуриньо в своем инстаграме.