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Моуриньо напомнил, что «Роме» не дали перебить пенальти, когда игроки «Ювентуса» вбежали в штрафную
04 ноября 08:59
автор: Максим Скороходов

Моуриньо напомнил, что «Роме» не дали перебить пенальти, когда игроки «Ювентуса» вбежали в штрафную

Туринский клуб получил второй шанс в игре Лиги чемпионов против «Зенита.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отметил, что судьи четче следят за нарушениями правил во время исполнения пенальти, когда это больше выгодно «Ювентусу».

Португальский тренер сравнил два эпизода. Матч «Ювентуса» с «Ромой» (1:0) в рамках серии А и игру туринского клуба против «Зенита» (4:2) в Лиге чемпионов.

В обоих случаях игроки исполняющие пенальти не смогли сначала забить гол, но когда вратарь «Ювентуса» Войцех Щесны отразил удар Жордена Верету при том, что полевые футболисты туринской команды раньше времени вбежали в штрафную площадь, «Роме» не дали перебить пенальти.

Напомним, что в игре четвертого тура Лиги чемпионов «Ювентус» - «Зенит» форвад итальянского клуба Пауло Дибала не попал в ворота, исполняя пенальти, но ему дали его перебить из-за того, что несколько футболистов «Зенита» раньше времени вошли в штрафную.

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Публикация от Jose Mourinho (@josemourinho)

«Догадайтесь, какой удар перебили», - написал в сообщении к прикрепленным фотографиям Моуриньо в своем инстаграме.

источник: Instagram
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