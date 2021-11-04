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04 ноября 10:36
автор: Максим Скороходов

Хави надеется, что «Аль-Садд» и «Барселона» скоро решат вопрос его будущего

Каталонская команда хочет, что чемпион мира стал новым главным тренером команды.

Тренер Хави заявил, что надеется, что «Аль-Садд» и «Барселона» в ближайшее время договорятся по поводу его перехода.

Ранее сообщалось, что Хави согласовал контракт с каталонской командой, а «Барселона» согласилась заплатить один миллион евро за наставника. Однако катарский клуб требует , чтобы предложение сделал лично президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

«Я очень позитивный человек, два клуба ведут переговоры. Это вопрос здравого смысла, и в конце концов, это должно быть сделано. Я взволнован. Оба клуба знают, где я нахожусь. Я надеюсь, что этот вопрос скоро будет решен», - приводит слова Хави «МК-Спорт», ссылаясь на Marca.

Добавим, что Хави воспитанник «Барселоны» и выступал за клуб до 2015 года, когда перешел в «Аль-Садд» еще в качестве игрока.

источник: МК-Спорт
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