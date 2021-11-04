Агаларов стал лучшим игроком РПЛ в октябре

Форвард «Уфы» Гамид Агаларов стал лучшим игроком российской премьер-лиги в октябре, сообщает пресс-служба турнира.

При этом отмечается, что данное решение было принято не единогласно, болельщики проголосовали за нападающего ЦСКА Чидеру Эджуке, а официальный вещатель - за полузащитника «Зенита» Клаудиньо, поэтому решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Агаларова.

Гамид Агаларов стал лучшим игроком октября! 🔥

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Болельщики проголосовали за Чидеру Эджуке, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР – за Клаудиньо. Решающим стал голос представителей РПЛ, которые выбрали Гамида Агаларова 📊

⠀#ТинькоффРПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/8d4Tivh9Yh — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) November 4, 2021

Отметим, что 21-летний нападающий забил три гола в четырех матчах РПЛ, сыгранных в октябре.