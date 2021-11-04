Осинькин признан лучшим тренером октября в РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» был признан лучшим тренером российской премьер-лиги в октябре, сообщает пресс-служба турнира.

Наставник самарской команды выиграл в номинации по решению болельщиков и представителей РПЛ.

«Крылья Советов» в данном месяце одержали три победы, в том числе обыграв «Динамо» (1:0) и «Краснодар» (1:0) в гостях, потерпев всего лишь одно поражение.

Добавим, что самарский клуб занимает седьмое место в РПЛ, набрав 19 очков. 6 ноября «Крылья Советов» на своем поля примут «Химки».