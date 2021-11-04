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Денис Глушаков: Никто из футболистов сборной России не знает, будет играть или нет
04 ноября 12:23
автор: Максим Скороходов
автор фото: Михаил Шапаев / РФС

Денис Глушаков: Никто из футболистов сборной России не знает, будет играть или нет

Хавбек высказался о взаимоотношениях главного тренера национальной команды и его футболистов.

По мнению полузащитника «Химок» Дениса Глушакова главный тренер сборной России Валерий Карпин пока не понятен для футболистов национальной команды.

«Сейчас, наверное, Валерия Георгиевича никто не понимает. Никто из футболистов не знает, будет играть или нет. Предыдущего тренера понимали, а сейчас такого нет. Все же много нюансов, касающихся тактики, физического состояния игроков, в какой футбол будет играть сборная», - приводит слова Глушакова, сказанные в эфире программы «Футбол России» «МК-Спорт».

Добавим, что 11 и 14 ноября сборная России проведет заключительные матчи в отборочной группе на чемпионат мира в Катаре против команд Кипра и Хорватии соответственно.

На данный момент сборная России лидирует в группе Н, опережая хорватов на два очка. По заключению данного этапа команда, ставшая первой, получит прямую путевку на чемпионат мира, а коллектив, занявший второе место, отправится в стыковой турнир.

источник: МК-Спорт
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