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«ПСЖ» должен заплатить 24 миллиона евро Рамосу в случае разрыва контракта
04 ноября 18:38
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК "ПСЖ"

«ПСЖ» должен заплатить 24 миллиона евро Рамосу в случае разрыва контракта

Рамос так и не провел за «ПСЖ» ни одного матча.

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может покинет клуб раньше срока действия контракта. СМИ сообщают о намерении руководства парижан расторгнуть контракт с испанцем.

Рамос присоединился к «ПСЖ» в качестве свободного агента летом после подписания двухлетнего контракта. Однако испанец еще не сыграл ни одного матча.

FourFourTwo сообщает, что по контракту «ПСЖ» должен выплатить Рамосу 20 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно 24 миллионам евро.

При этом есть вариант, при котором стороны могут договориться о прекращении сотрудничества за меньшую сумму, и Рамос сможет искать себе новый клуб в качестве свободного агента.

Серхио Рамос подписал контракт с «ПСЖ» минувшим летом. Договор футболиста с клубом рассчитан до 2023 года. Защитник перешел в новый клуб на правах свободного агента.

В прошлом сезоне чемпионата Испании он принял участие в 15 матчах, в которых забил два гола. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 10 миллионов евро. Ранее Рамос выступал за «Севилью» и «Реал Мадрид».

источник: FourFourTwo
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