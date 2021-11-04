В «Болонье» опровергли информацию об интересе к Миранчуку

Спортивный директор «Болоньи» Риккардо Бигон прокомментировал информацию об интересе к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Это слухи. Миранчук - неплохой футболист, но мы не планируем брать его в аренду», - приводит слова Бигона Sport24.

Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо может отдать 26-летнего футболиста в аренду в зимнее трансферное окно. Отмечается, что руководители «Аталанты» хотят посмотреть, как хавбек проявит себя в другой команде.

Напомним, что россиянин перешел в стан «Аталанты» в сентябре прошлого года. В текущем сезоне Миранчук принял участие в восьми матчах за «бергамасков» во всех турнирах и отдал лишь одну голевую передачу.