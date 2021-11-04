Фернандо Торрес: Салах - лучший игрок в мире, он обладает удивительной стабильностью

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес считает, что в последние два-три года Салах является лучшим игроком в мире. На счету египтянина 140 голов за «мерсисайдцев» за все время выступления с 2017 года.

«Лучший игрок в мире? 100 процентов. Думаю, что не только в этом сезоне, но и в последних 2-3. Они были потрясающими. О индивидуальных наградах говорят, когда они выигрывают трофеи с командой. Но я думаю, что он был одним из 2-3 лучших игроков мира за последние 5-6 лет. Он обладает удивительной стабильностью», - приводит слова Торреса пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, Салах провел 168 матчей за «Ливерпуль» в АПЛ, забив 107 голов и отдав 44 передачи. В нынешнем сезоне английского чемпионата у египтянина десять голов в десяти встречах, а также семь голов в четырех матчах в Лиге чемпионов. Действующая трансферная стоимость Салаха - 100 миллионов евро по данным Transfermarkt.